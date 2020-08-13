Париж направил в Восточное Средиземноморье фрегат Lafayette и истребители

Франция увеличила военное присутствие в Восточном Средиземноморье, направив туда фрегат Lafayette и истребители. Поводом для такого шага стало беспокойство из-за обострения конфликта Греции и Турции. Об этом сообщается в четверг, 13 августа.

По последней информации, отношения между Турцией и Грецией сильно накалились из-за желания Анкары добывать нефть и газ в Средиземном море. Греческие военные приведены в повышенную готовность в ответ на аналогичные действия Турции. Париж, обеспокоенный конфликтом, направил в Средиземноморье фрегат Lafayette и боевые самолеты для контроля за ситуацией.