Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собственников жилья в РФ планируют штрафовать за ночной шум

Собственников жилья в РФ планируют штрафовать за ночной шум

 Депутат заподозрил Facebook в умышленном распространении детской порнографии

Депутат заподозрил Facebook в умышленном распространении детской порнографии
ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

 Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"
Год спустя: второй трейлер фильма "Шугалей-2" появился в Сети

Год спустя: второй трейлер фильма "Шугалей-2" появился в Сети

 "Шугалей-2" покажет готовность россиян не отступать перед трудностями

"Шугалей-2" покажет готовность россиян не отступать перед трудностями
Собственников жилья в РФ планируют штрафовать за ночной шум

Собственников жилья в РФ планируют штрафовать за ночной шум

 Депутат заподозрил Facebook в умышленном распространении детской порнографии

Депутат заподозрил Facebook в умышленном распространении детской порнографии
ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

 Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"
Год спустя: второй трейлер фильма "Шугалей-2" появился в Сети

Год спустя: второй трейлер фильма "Шугалей-2" появился в Сети

 "Шугалей-2" покажет готовность россиян не отступать перед трудностями

"Шугалей-2" покажет готовность россиян не отступать перед трудностями
12:48   13 Августа 2020
Армия

Париж направил в Восточное Средиземноморье фрегат Lafayette и истребители

Париж направил в Восточное Средиземноморье фрегат Lafayette и истребители

Франция увеличила военное присутствие в Восточном Средиземноморье, направив туда фрегат Lafayette и истребители. Поводом для такого шага стало беспокойство из-за обострения конфликта Греции и Турции. Об этом сообщается в четверг, 13 августа.

По последней информации, отношения между Турцией и Грецией сильно накалились из-за желания Анкары добывать нефть и газ в Средиземном море. Греческие военные приведены в повышенную готовность в ответ на аналогичные действия Турции. Париж, обеспокоенный конфликтом, направил в Средиземноморье фрегат Lafayette и боевые самолеты для контроля за ситуацией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #париж #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...