"Шугалей-2" покажет готовность россиян не отступать перед трудностями

Фильм "Шугалей-2" наглядно покажет, что россияне никогда не сдаются и борются до конца даже в самых тяжелых ситуациях. Такое мнение выразил эксперт движения "Сильная Россия" Александр Ионов.

Также эксперт в беседе с Nation News отметил, что все чаще происходят попытки давления на Россию с помощью угроз в отношении ее граждан, находящихся за границей. Кинокартина станет для российских граждан примером опасностей, которые могут подстерегать их за рубежом.

Эксперт движения "Сильная Россия" назвал целью фильма "Шугалей-2" вызвать общественный резонанс, который привлечет внимание к проблеме российских социологов в Ливии и поможет им вернуться домой на родину.

Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже больше года незаконно удерживаются боевиками так называемого Правительства национального согласия в ливийской тюрьме "Митига".

Премьера фильма "Шугалей-2", основанного на реальных событиях, произошедших с социологами в Ливии, состоится в сентябре 2020 года.