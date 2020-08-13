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12:19   13 Августа 2020
Политика

Ведущий передачи "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" объявил об увольнении

Ведущий передачи "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" объявил об увольнении

Ведущий передачи "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко написал в своем Instagram об увольнении по собственному желанию на фоне происходящих в стране протестов.

По словам телеведущего, он больше не является телеведущим проекта "Арсенал". Уволился он по собственному желанию.

"Ушел сам, не без приключений", — сообщил Бурко.

Бывший сотрудник белорусского телеканала написал, что не мог представить себе те процессы, которые сейчас происходят на территории белорусского государства, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что министерство внутренних дел Белоруссии заметило утрату массовости беспорядков.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #протесты #телеведущий #беларусь 1

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