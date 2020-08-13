ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

Украина очень своеобразно готовится к дальнейшим обоюдным шагам в Донбассе в рамках объявленного перемирия, поэтому мирной жизни там пока можно не ждать.

Об этом сообщает телеканал «Царьград», приводя слова военного корреспондента Александра Сладкова, который рассказал, что, судя по тому, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к перемирию, делая, на самом деле, все, чтобы при отводе войск остаться на своих нынешних позициях.

По словам Сладкова, для этого украинские силовики, вопреки требованиям перемирия, заходят вперед и там копают – создают новые фронтальные позиции. Делается это по всей линии фронт, и особенно там, где ожидается отвод войск.

«И вот вам загадка: зачем? И вот вам сразу отгадка: чтоб именно с них, если что, и отвести войска, в свои прежние окопы», — пишет корреспондент в своем Telegram-канале «Сладков+».

При этом журналист отмечает, что ВСУ и бойцы национальных батальонов, собираются остаться на своих позициях и прикладывают к этому все усилия, а от народных милиций Луганской и Донецкой народных республик они потребуют настоящего отвода войск.

«Идет лукавая подготовка к обману наблюдателей и противника (партнера по переговорам)», — подчеркивает Сладков.

Теперь, по его словам, развитие ситуации будет зависеть от продвижения переговоров по выполнению Минских соглашений, которые больше похожи на «фехтование».

«Сумеют Украину поставить на место, или нет. А может, опять попросить Владимира Владимировича позвонить Владимиру Александровичу, чтоб, если утыкание будет долгим, северный ветер сдул ВСУ и нацбаты вообще с Донбасса», — рассуждает журналист в своем канале.

В заключение военкор сообщил, что к настоящему моменту на линии соприкосновения, пока ВСУ проводят подготовку, действительно наблюдается затишье военных действий.