Депутат заподозрил Facebook в умышленном распространении детской порнографии

Социальные сети Facebook и Instagram за период пандемии коронавируса допустили публикацию около 22 миллионов материалов с детской порнографией. Телеканал Sky News сообщает, что причиной такого провала западных сервисов стал удаленный режим работы сотрудников, у которых из-за этого «снизилась производительность».

«Компания Facebook призналась, что ей не удалось обнаружить изображения и видео детской порнографии из-за того, что модераторы контента работали из дома. <…> Из-за этого Facebook и Instagram не засекли вредоносный материал, связанный с детской наготой и сексуальной эксплуатацией, а также самоубийствами и селфхармом (преднамеренное повреждение своего тела – прим. ред.)», — пишет Sky News.

По данным телеканала, в соцсети Facebook за проверку детского контента отвечает 15 тысяч человек. Усилий такого количества людей из спецотдела оказалось недостаточно, чтобы отследить больше 20 миллионов запрещенных материалов. Зато время на блокировку российских СМИ у разработчиков все же нашлось.

Напомним, в 2018 году аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Помимо ФАН свое существование в указанных соцсетях прекратили «Невские новости» и «Журналистская правда». Для блокировки не было никаких оснований, администрация Facebook до сих пор не объяснила причины бана.

Российские информационные издания блокирует не только Facebook. В мае 2020 года на видеоплатформе YouTube перестали работать аккаунты «Крым-24», Anna News и News Front. Также в апреле YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, уничтожив таким образом десятки тысяч документальных фильмов и уникальных репортажей.

Депутат Госдумы Евгений Марченко увидел в деятельности Instagram и Facebook двойные стандарты. В то время как российские СМИ блокируют, а контент «фильтруют» от неугодных новостей, материалы с детской порнографией в огромном количестве публикуются на сетевых просторах.

«В очередной раз западные соцсети демонстрируют двойные стандарты. На наши издания у них время и силы всегда найдутся, а когда дело доходит до детской порнографии, у них "снижается производительность труда". Я даже не удивлюсь, если выяснится, что о некоторых случаях размещения запрещенных материалов они знали. Нельзя просто так пропустить 22 миллиона опубликованных постов с запрещенкой», — обратил внимание парламентарий.

Представители Facebook также сослались на технические мощности, которым пока полностью нельзя доверить генерацию и отбор контента:

«В то время как наша технология выявления и удаления запрещенного контента совершенствуется, всегда будут существовать области, где мы полагаемся на людей как для просмотра контента, так и для обучения нашей технологии».

Марченко удивился подобному заявлению. Когда Facebook хочет заблокировать аккаунты отдельных российских журналистов «технологии выявления» работают молниеносно, посетовал народный избранник. Достаточно вспомнить, как соцсеть на три дня заблокировала страницу журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Причиной послужила публикация им фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом.

«Политика Сегодня» уже писала, как официальную страницу Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии атаковали около 150 аккаунт-ботов в Facebook. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов напомнил, что Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности США имеют полный контроль над социальной сетью.