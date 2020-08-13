Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Вопрос эффективного расходования средств на тарифы ЖКХ станет главной темой нового онлайн эфира Медиагруппы "Патриот". Эксперты расскажут о наиболее часто встречающихся ошибках при оплате коммунальных платежей, а также дадут советы по экономии денег.

Тема жилищно-коммунальных услуг является одной из наиболее значимых для жителей регионов России. Не всегда граждане могут точно определить, как управляющие компании расходуют их деньги. Кроме того, часто возникает опасность появления задолженности, из-за которой может пострадать весь дом. Организованный Медиагруппой "Патриот" онлайн-эфир позволит зрителям больше узнать о сфере ЖКХ.

Трансляция начнется 13 августа, в 14.00. В рамках беседы приглашенные эксперты расскажут, как жители дома могут сэкономить средства, отказаться от непопулярных тарифов и противодействовать мошенникам. Прямой эфир будет доступен на странице Медиагруппы в социальной сети "ВКонтакте".