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 Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента
11:36   13 Августа 2020
Политика

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Белорусское руководство должно поспособствовать прекращению деструктивных процессов в стране и освобождению задержанных в ходе протестов. Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В своем Telegram-канале Порошенко заявил, что белорусская сторона должна рассматривать сложившуюся ситуацию с участниками "Люблинского треугольника". От Минска должен быть назначен представитель, который будет принимать участие в переговорном процессе.

Петр Порошенко также призвал власти Республики Беларусь провести досрочные выборы президента государства, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что министр обороны Польши призвал мировое сообщество поддержать жителей Белоруссии.

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Автор: Яна Либерман
#порошенко #выборы #белоруссия #лукашенко

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