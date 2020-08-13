Белорусское руководство должно поспособствовать прекращению деструктивных процессов в стране и освобождению задержанных в ходе протестов. Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В своем Telegram-канале Порошенко заявил, что белорусская сторона должна рассматривать сложившуюся ситуацию с участниками "Люблинского треугольника". От Минска должен быть назначен представитель, который будет принимать участие в переговорном процессе.

Петр Порошенко также призвал власти Республики Беларусь провести досрочные выборы президента государства, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что министр обороны Польши призвал мировое сообщество поддержать жителей Белоруссии.