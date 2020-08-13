Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

Социальная сеть Facebook обвиняется в сборе данных свыше 100 млн пользователей Instagram с помощью сканирования лиц.

Согласно поданному против компании иска, Instagram имеет инструмент для распознавания лиц. Он создает шаблон и хранит его в специальной базе данных. Facebook обвиняется в том, что автоматически сканирует лица пользователей, несмотря на то, что они могут даже не использовать Instagram.

Не только эта социальная сеть нарушает права юзеров. Депутат ГД РФ Евгений Марченко призвал ввести штрафы для таких гигантов, как Twitter, Facebook, Google и YouTube, которые безосновательно блокируют российских пользователей и нарушают законы РФ.