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11:18   13 Августа 2020
Наука

Ученые исследовали влияние резус-фактора на течение коронавируса

Ученые исследовали влияние резус-фактора на течение коронавируса

Отрицательный резус-фактор любой группы крови увеличивает риск подцепить коронавирус и осложнить течение инфекции. Такие выводы сделала группа ученых из Испании и Бразилии.

Специалисты провели исследование данных о распространении COVID-19 в 126 странах. Эксперимент показал, что коронавирусу подвержены в большей степени люди с отрицательным резус-фактором. Больше всего граждан с этим показателем проживает в странах Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Австрии, Швейцарии, Испании, Великобритании и США, передает телеканал "360".

Люди с отрицательным резус-фактором также зачастую подвержены аллергии, нарушению работы органов пищеварения и сердца, проблемам с нервной системой и иммунитетом. Осложнение коронавируса могут вызвать респираторные и сосудистые заболевания, рассказали чешские специалисты.

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Автор: Борис Нестеров
#ученые #кровь #коронавирус

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