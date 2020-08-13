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11:15   13 Августа 2020
Происшествия

Свыше сотни правоохранителей пострадали в ходе акций протеста в Белоруссии

Свыше сотни правоохранителей пострадали в ходе акций протеста в Белоруссии

Незаконные акции протеста, прокатившиеся в Белоруссии, не прошли бесследно для сотрудников правоохранительных органов республики. Более 100 человек личного состава пострадали в столкновениях, сообщили в МВД.

МВД Белоруссии сообщило о пострадавших среди правоохранителей в ходе незаконных протестных акций в республике, которые прошли в период с 9 по 13 августа.

По данным милиции, в результате противоправных действий со стороны участников беспорядков пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Акции протеста проходят в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов. Оппозицию не устроил их исход. С показателем в 80,08% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

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Автор: Ирина Большунова
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