Сытник пояснил, чем новейший российский самолет SSJ-New будет лучше SSJ-100

Новый авиалайнер SSJ-New, который собирается создать госкорпорация «Ростех», будет не просто лучше SSJ-100, но будет полностью соответствовать уровню зарубежных аналогов.

О достоинствах нового самолета SSJ-New, планы по созданию которого ранее раскрыл Ростех, в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Как сообщил индустриальный директор авиакомплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, SSJ-New станет совершенно новым самолетом, оснащенным самыми совершенными отечественными системами, которые разрабатывают и испытывают предприятия УНПП «Молния» из Уфы, «Авиаагрегат» из Самары, а также НПП «Респиратор» из Орехово-Зуево, которые входят в холдинг «Технодинамика». Силами этих компаний для SSJ-New будет создано новейшее кислородное оборудование с сигнализаторами барометрического давления, систему контроля вибрации двигателя и усовершенствованное шасси.

«Кооперация холдингов Ростеха ведет комплексные работы, направленные на снижение доли импортных компонентов в производстве «Суперджета», — сообщил Анатолий Сердюков.

Эту новость прокомментировал бывший летный директор компании «Внуковские авиалинии» Юрий Сытник, который считает, что, благодаря отечественным разработкам, новый SSJ-New будет однозначно лучше своего предшественника - SSJ-100.

«Конечно, это возможно. Если уж влезли по уши в историю с этим «Суперджетом», продать его [SSJ-100] не можем никуда, то французы накладывают ограничения на свои двигатели, а немцы на гидравлику, — заявил заслуженный пилот России. — SSJ-100 создан, пусть пока по большей части из импортных комплектующих, но если постепенно заполнять нашей техникой, то никаких ограничений не будет. Захотим, продадим Ирану или подарим Ираку либо Сирии».

По мнению эксперта, наши инженеры могут создать хороший самолет, который ни в чем не будет уступать импортным аналогам, несмотря на том, что зарубежные производители выпускают тысячу лайнеров в год, а в России пока счет идет на десятки.