Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

Главный оппонент президента США Дональда Трампа на грядущих выборах Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Она станет первой темнокожей женщиной в американской истории, которая претендует на пост второго лица государства.

«Мне принадлежит великая честь объявить, что я выбрал своим соратником Камалу Харрис — бесстрашного борца за простых людей, одну из лучших государственных служащих в стране», — написал Байден в своем Twitter.

Свой путь на политическую арену Харрис начала в 2000 году. Тогда она стала главным помощником прокурора города Сан-Франциско, после чего задумалась о собственной кандидатуре на эту должность. Собрав группу поддержки, Харрис выиграла выборы и стала первым чернокожим окружным прокурором в США.

В те годы Харрис познакомилась с Нэнси Пелоси, которая сейчас является одним из лидеров американской демократической партии. Не без ее помощи в 2007 году афроамериканка заступила на пост генерального прокурора штата Калифорния. Спустя девять лет Харрис выиграла выборы в Сенат США. С тех пор женщина активно участвует практически во всех акциях Конгресса, направленных против президента Дональда Трампа.

В 2019 году Харрис заявила о своем желании бороться за пост главы государства, но поддержка избирателей в меньше чем 10% заставила ее снять свою кандидатуру.

В демократической партии всегда было больше женщин, чем у республиканцев, объяснил «Политике Сегодня» ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. В эпоху толерантности и равноправия команда Байдена намерена разыграть карту «женщины в правительстве», чтобы заслужить одобрение избирателей.

«Также здесь имеет место разлом между Байденом и Берни Сандерсом. Много сторонников демократической партии голосовали за Сандерса из-за его левых взглядов. Но он стар и из-за болезней покинул президентскую гонку. Харрис стала, своего рода, олицетворением его взглядов за спиной Байдена, чтобы все сторонники Сандерса также перешли на его сторону», — сказал политолог.

Кандидатура именно темнокожей женщины также сложно назвать случайностью, считает Блохин. Митинги Black Lives Matter (BLM) до сих пор продолжаются во многих штатах, и таким образом Байден хочет заслужить одобрение протестующей части американцев. Активисты движения часто сравнивают политику Трампа с диктатурой южан в 1860-е года: «Политика Сегодня» уже писала, как сторонники BLM уничтожают символику конфедератов по всей стране.

К тому же на Байдена обрушился гнев афроамериканцев, когда обозначилась кандидатура Гретчен Уитмер — губернатора штата Мичиган, которая специально прилетела в штат Делавер для встречи с демократом. Темнокожий электорат Байдена не одобрил белый цвет кожи вероятного вице-президента.

«Цветная женщина афроамериканка станет визитной карточкой новой администрации. Со стороны Байдена это своеобразный реверанс в сторону протестующих активистов Black Lives Matter», — добавил Блохин.

Эксперт обратил внимание, что 77-летний Джо Байден также не пышет здоровьем, как и его соратник Сандерс. Глава Белого дома называет демократа «сонным Джо» и подшучивает над его медлительностью.

«Из-за этого Байден не будет эффективным президентом, если победит на выборах. Как раз для этого за его спиной будет стоять энергичная Харрис, которая будет дополнять и регулировать некоторые процессы», — подчеркнул американист.

Дональд Трамп уже отреагировал на кандидатуру Камалы Харрис в своем Twitter. Американский лидер написал, что «о таком оппоненте можно только мечтать». Ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН уверен, что глава Белого дома зря недооценивает женщину-сенатора.

«Просто пример: вспомните таких персон, как Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс или Хиллари Клинтон. Поверьте, эти женщины еще более настойчивы и увереннее, чем любой вашингтонский "ястреб". Они любили демонстрировать, что не уступают политикам-мужчина ни в чем. Как показывает практика американской политики в этом плане, кандидатуру Харрис не стоит недооценивать», — заключил Блохин.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.