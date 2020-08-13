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11:00   13 Августа 2020
Политика

Акции солидарности с задержанными вновь проходят в Минске

Акции солидарности с задержанными вновь проходят в Минске

Акции солидарности с задержанными в ходе протестов гражданами вновь проходят в Минске. Об этом сообщили в ТАСС.

Акция проходит около станций метро "Каменная горка", "Малиновка" и "Петровщина", около 20 граждан выстроились в цепь на проспекте Независимости у кинотеатра "Октябрь".

Участники "цепи солидарности" принесли с собой цветы, проезжающие мимо этих людей автомобили подают звуковые сигналы.

Ранее пользователи социальных сетей заявляли, что задержанных в изоляторах участников митингов начали выпускать на свободу, однако данная информация пока не подтверждена.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #митинг #протесты #Беларуссия

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