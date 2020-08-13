Сланцевый газ сгорел на бумаге. Польша признала зависимость от РФ

Добыча сланцевого газа в Польше по американским технологиям оказалась неэффективной, сообщил глава польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Ежи Квечиньский. Варшава рассчитывала на стабильную добычу сланцевого газа еще пять лет назад: энергетическая автономность позволила бы стране не продлевать контракт с российским «Газпромом».

Согласно первичным расчетам американских экспертов, на территории Польши располагались внушительные залежи сланцевого газа — более пяти триллионов кубометров. Позже эти данные были опровергнуты польскими специалистами, но даже меньшее количество газа добыть трудно: он находится слишком глубоко, а потому технологии США, успешно реализованные в Техасе, в данном случае бесполезны.

«Необходимо отметить, что сланцевый газ в Польше отличается от американского. Технология, которая хорошо себя там показала, не оправдала себя в Европе. Речь идет не только о Польше, но и о других странах», — заявил Квечиньский в эфире «Польского радио».

При этом в 2022 году контракт с «Газпромом» у PGNiG заканчивается. Продлевать договор не планируется, уверяют в Варшаве. «Политика Сегодня» выяснила, как Польша намеревается решить энергетическую проблему.

История вопроса

В 2011 году Польша решила пойти по американскому энергетическому пути: в МИД заверили, что страна не будет зависеть от российских газовых поставок, если удастся начать разработку сланцевых месторождений. Международные энергетические корпорации незамедлительно взяли вопрос под свой контроль и бросились осваивать польские ресурсы.

Уже через четыре года американские компании Exxon и Chevron, а также британо-нидерландская Royal Dutch Shell забросили сланцевые проекты в Польше, объяснив это «меньшими конкурентными возможностями» по сравнению с другими своими проектами.

Под расплывчатым объяснением кроется несколько причин: первая — расходы на буровые работы в европейских странах гораздо больше, чем в Штатах. Вторая — законодательство ЕС очень строго регулирует добычу нефти и газа «сланцевым» методом. Из природоохранных соображений.

Экологическая опасность

При добыче сланцевого газа в месторождениях извлекаются подземные воды: под землей образуются пустоты. Поэтому метод признан экологически опасным. Последствий немало — начиная от разрушительных процессов в грунте и заканчивая сейсмической нестабильностью, землетрясениями и проседанием почвы на десять и более метров.

Но американское законодательство в сфере экологии не такое жесткое, как в Европе, хотя и в США такая добыча ведется не везде — например, в штате Нью-Йорк она запрещена. Предполагалось, что в странах Евросоюза метод распространения не получит не только по экологической причине, но и из-за экономической нецелесообразности.

Установки для добычи сланцевого газа требуют больших финансовых затрат на обслуживание, а срок эксплуатации сланцевой скважины слишком мал. Как объясняли в нефтегазовой компании Eurasia Group, в Европе невозможно пробурить такое количество скважин, доходы от которых покрыли бы расходы на соответствующую инфраструктуру.

В Польше бурить можно, но газа будет мало

В отличие от других европейских стран, к технологии гидроразрыва пласта, придуманной в США, страна отнеслась лояльно. Однако в прошлом году обозначилась, помимо экономической и экологической, другая проблема.

Несмотря на многообещающие прогнозы Управления энергетической информации США, оценившего польские месторождения в 5,2 триллиона квадратных метров, более поздние расчеты польского Геологического института американский оптимизм не подтвердили. Оказалось, что запасы сланцевого газа в стране составляют всего от 346 до 768 миллиардов кубометров. Это самые низкие значения из прогнозируемых.

После этого заключения в 2019 году парламент Польши решил отменить закон «Об особом налоге на углеводороды»: депутаты признали, что «сланцевая революция», обещанная Варшаве Вашингтоном, провалилась.

«В настоящее время сланцевые месторождения, находящиеся на территории Польши, не дают достаточных возможностей для их экономической эксплуатации. Следовательно, не было выполнено и еще одно предположение законодателей, согласно которому специальный углеводородный налог должен был обеспечить государственному бюджету соответствующую долю прибыли от добычи сланцевого газа», — писало польское издание Biznes Alert.

Откуда Польша будет брать газ?

Несмотря на решительные намерения страны отказаться от услуг «Газпрома», окончательно разорвать отношения с российским энергетическим гигантом у Варшавы не выйдет. Как рассказал корреспонденту ПС Алексей Гривач — заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, — пока Польша может с помощью внутренних ресурсов обеспечить себя газом лишь на четверть.

«Не сможет [Польша наладить стабильную добычу сланцевого газа]. Запасов газа в сланцевой породе на территории оказалось слишком мало и их разработка коммерчески нерентабельна. В то же время производство традиционного и синтетического газа в Польше пока стабильно, обеспечивает около четверти внутренних потребностей», — объясняет эксперт.

С точки зрения экономической целесообразности и выгоды «классический» метод добычи природного газа выигрывает у революционного сланцевого метода.

«При прочих равных, конечно, выгоднее и на много. Себестоимость добычи газа из крупного традиционного месторождения в разы, иногда в десятки раз меньше», — говорит Гривач.

Примером служит ситуация американского производителя природного газа компании Chesapeake Energy: при выручке со сланцевой добычи на сумму более трех миллиардов долларов, убытки составили пять миллиардов. В ноябре прошлого года акции компании рухнули на 27% и стоили меньше доллара.

А что в России?

В 2012 году Министерство энергетики РФ предложило правительству начать добычу сланцевых газа и нефти. Несмотря на то, что у России есть предостаточно «традиционных» месторождений природного газа, ведомство советовало начать освоение американских технологий, обеспечивших Штатам «сланцевую революцию». Тем не менее, за последние восемь лет никаких серьезных разработок в сфере добычи сланцевого газа Россия не вела, утверждает Гривач.