Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

 Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек
Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

 Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»

Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»
Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

 Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента
Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

 Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек
Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

 Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»

Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»
Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

 Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента
10:56   13 Августа 2020
Политика

Алиев интересовался поставками военных грузов из РФ в Армению

Алиев интересовался поставками военных грузов из РФ в Армению

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Алиев спросил у Путина о поставках военных грузов в Армению, сообщают СМИ.

Как отмечается на сайте Кремля, главы государств обсуждали актуальные темы двусторонней повестки дня. Путин и Алиев отметили обоюдное желание развивать сотрудничество между странами.

Азербайджанский лидер поздравил коллегу с разработкой в России вакцины от коронавируса.

Президенты обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Путин подчеркнул недопустимость действий, способствующих эскалации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #переговоры #алиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...