Алиев интересовался поставками военных грузов из РФ в Армению

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Алиев спросил у Путина о поставках военных грузов в Армению, сообщают СМИ.

Как отмечается на сайте Кремля, главы государств обсуждали актуальные темы двусторонней повестки дня. Путин и Алиев отметили обоюдное желание развивать сотрудничество между странами.

Азербайджанский лидер поздравил коллегу с разработкой в России вакцины от коронавируса.

Президенты обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Путин подчеркнул недопустимость действий, способствующих эскалации.