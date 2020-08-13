Польский депутат захотел ввести санкции против РФ на фоне событий в Минске

Массовые акции протеста начались в Минске после завершения президентских выборов. Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за беспорядков в столице Белоруссии.

Многие европейские санкции задумались о введение санкций против Белоруссии, однако наказание нужно применить к российской стороне, считает польский политик. По его мнению, Россия имеет отношения к проходящим в Белоруссии протестам.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Массовые беспорядки начались в стране того же дня. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.