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10:54   13 Августа 2020
Политика

Польский депутат захотел ввести санкции против РФ на фоне событий в Минске

Польский депутат захотел ввести санкции против РФ на фоне событий в Минске

Массовые акции протеста начались в Минске после завершения президентских выборов. Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за беспорядков в столице Белоруссии.

Многие европейские санкции задумались о введение санкций против Белоруссии, однако наказание нужно применить к российской стороне, считает польский политик. По его мнению, Россия имеет отношения к проходящим в Белоруссии протестам.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Массовые беспорядки начались в стране того же дня. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

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Автор: Илья Романович
#россия #польша #санкции #белоруссия

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