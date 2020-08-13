Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

 Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек
Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

 Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»

Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»
Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

 Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента
Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

Facebook автоматически сканирует лица и хранит их в базе данных

 Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек
Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

Эксперты дадут советы по оплате ЖКХ в онлайн-эфире Медиагруппы "Патриот"

 Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»

Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»
Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

Камала Харрис — кто она? Молодая, энергичная и не любит Трампа

 Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента

Порошенко призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента
10:49   13 Августа 2020
Политика

США готовят 30 грантов для реализации образовательных программ в Казахстане

США готовят 30 грантов для реализации образовательных программ в Казахстане

Программа развития "Американских уголков" в Казахстане получит финансовую поддержку от Госдепа США. Речь идет о спонсировании культурных и образовательных центров в этой стране.

Ведомство выделит до 30 грантов на суммы от 2,5 до 50 тысяч долларов. Образовательные программы будут в сферах предпринимательства, медиаграмотности, культурного наследия, инновациях и климате.

Такие программы в перспективе будут применяться в одном из девяти американских центров, расположенных в Нур-Султане, Костанае, Чимкенте и Караганде.

США планируют введение санкций в отношении Белоруссии США. Об ограничительных мерах к Минску рассказывается в материале News Front.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #казахстан #гранты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...