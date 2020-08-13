США готовят 30 грантов для реализации образовательных программ в Казахстане

Программа развития "Американских уголков" в Казахстане получит финансовую поддержку от Госдепа США. Речь идет о спонсировании культурных и образовательных центров в этой стране.

Ведомство выделит до 30 грантов на суммы от 2,5 до 50 тысяч долларов. Образовательные программы будут в сферах предпринимательства, медиаграмотности, культурного наследия, инновациях и климате.

Такие программы в перспективе будут применяться в одном из девяти американских центров, расположенных в Нур-Султане, Костанае, Чимкенте и Караганде.

США планируют введение санкций в отношении Белоруссии США. Об ограничительных мерах к Минску рассказывается в материале News Front.