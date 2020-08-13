Аналитик объяснил рост чистого госдолга РФ пандемией и падением цен на нефть

Чистый государственный долг РФ превысил ликвидные резервы и достиг по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячную статистику Центробанка и Министерства финансов.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев объяснил, что чистый долг появляется, когда активы правительства не покрывают сумму госдолга. Согласно данным ЦБ и Минфина, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.

«Это абсолютно нормальная ситуация. Беспокоиться не о чем. То превышение обязательств, которое есть над активами, это не очень значительная сумма в сравнении с ВВП. Есть резервы и правительства, и ЦБ, и Фонда национального благосостояния, поэтому с финансами государственными все хорошо», — сказал Разуваев в комментарии «Политике Сегодня».

По информации Росстата, ВВП в первом квартале 2020 года составил 25,31 трлн. рублей, прогнозируемый годовой объем — 113,6 трлн. рублей. Фонд национального благосостояния ощутимо пополнился в марте на 4 трлн. рублей и на 1 июля превысил 12,13 трлн. рублей, или 10,7% ВВП.

Разуваев связал успехи российской финансовой политики с деятельностью бывшего главы Минфина, а ныне председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

«Спасибо мы должны сказать, конечно, давно уже, но бывшему главе Минфина, господину Кудрину, который с одной стороны предложил накапливать резервы, а с другой — ввел очень жесткое налогообложение нефтегазового сектора с 1 января 2005 года. Тогда ввели налог на добычу полезных ископаемых, плюс экспортная пошлина, закрыли внутренние офшоры, где ставка налога на прибыль была значительно ниже установленной законом», — объяснил аналитик.

Разуваев объяснил появление чистого госдолга пандемическим кризисом и падением цен на нефть. Также федеральное правительство на деньги Фонда национального благосостояния приобрело контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ. Сделку запланировали еще до пандемии.

«Компаниям нужно развиваться и рефинансировать долги, потому что РФ оказалась, с точки зрения конъюнктуры, в плохом положении. Причина в больших расходах на здравоохранение, в широком смысле этого слова, из-за пандемии и резко просела нефть. Вот результат», — подытожил аналитик.