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10:40   13 Августа 2020
Общество

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Оперштаб: в России выявили коронавирус еще у 5057 человек

Медики выявили коронавирусную инфекцию у 5057 человек за истекшие сутки. Новые случаи COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах Российской Федерации.

Более четверти пациентов не испытывали никаких симптомов и клинических проявлений, сообщают в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией. За это время скончались 124 россиянина, вылечились 6098 человек. С каждым днем количество выздоравливающих становится больше: на 13 августа число их достигло 716 396 человек. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#коронавирус #новые случаи #зарегистрировали

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