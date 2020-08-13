Кремль: Путин не планирует переговоры с Лукашенко в ближайшее время

Рабочий график президента Российской Федерации Владимир Путин не содержит встреч с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома республики, за Лукашенко проголосовали около 80% жителей страны. Свои поздравления белорусскому лидеру направили главы других государств и многие политики, включая российских.

Ранее в информационных каналах Telegram появились сообщения, что Лукашенко якобы вылетел в Россию, чтобы провести встречу с Путиным. Эти переговоры в Кремле не подтвердили.