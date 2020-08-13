ФАН: Олигарх Лисин хочет пополнить свою коллекцию "Свободным соколом"

Страсть бизнесмена и олигарха Владимира Лисина к коллекционированию чугуна сыграла с ним злую шутку, пишет Федеральное агентство новостей.

Лисин, пожелавший присвоить металлургический завод "Свободный сокол", сделав его частью своей империи, превратил Липецкую область в собственную вотчину. Так, история с липецким предприятием в последнее время привлекает все больше внимания СМИ. Редакция ФАН сообщала о неравной борьбе металлургов против энергетиков. Для передела рынка энергетики решили нажиться на металлургическом заводе, списав на него чужие долги.

План предприимчивых бизнесменов провалился, и тогда их сменили бандиты и оборотни в погонах. В Сети растиражировали видеозапись, на которой запечатлено, как злоумышленники, щеголяя именем прокурора Липецкой области, вымогали у руководителей "Свободного сокола" 200 миллионов рублей, а также часть активов. В противном случае им угрожали проблемами. Благодаря вмешательству правозащитных организаций беспредел удалось остановить, а рейдеры и липецкий прокурор потеряли должности.

Редакция ФАН задается вопросом: сможет ли выжить завод в то время, пока правоохранители наказывают всех виновных? Особенно если брать в учет факт того, что на смену вымогательству приходят все более изощренные методы обмана. Все упирается в деньги, которых у Лисина достаточно.

Дело продажных силовиков было быстро растиражировано недобросовестными журналистами, пытающимися очернить репутацию "Свободного сокола". Перед началом каждого судебного разбирательства, где принимают участие представители завода, в Сети начинает распространяться волна негативных заказных статей. Примечательно, что каждый раз судья вставал на сторону коллектива предприятия.

Противники "Свободного сокола", помимо тиражирования фейков и вбросов, доходили даже до произвольной трактовки судебных решений и официальных документов, подписанных генеральным прокурором.

Авторы кампании против завода пытаются вселить в общественность мысль, что правозащитники, судьи и даже Генпрокуратура занимаются не своим делом. Руководство завода пытается разобраться с фейкоделами исключительно законными способами — через судебные инстанции. Однако на смену одному недостоверному материалу, за который СМИ обязывают выплатить штраф, сразу же приходит другой.

"Что не смог сделать кризис — под силу сделать властолюбивому и не терпящему прекословий миллиардеру: деньги у него есть, исполнители приказов и прихотей найдутся. Знай себе — отслюнявливай купюры и жди результата!" — пишет ФАН.

Примечательно, что вся эта история развивается на фоне попыток властей сделать в РФ более привлекательные условия для предпринимателей и бизнесменов. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о важности развития производственных отраслей и стимуляции бизнеса.

"Но, глядя на то, как подручные олигарха душат уникальное производственное предприятие, невольно задаешься вопросом: это ли та поддержка, которую декларируют власть имущие?" — задается вопросом редакция ФАН.

Честные СМИ и правозащитники всеми силами стараются защитить бизнес от продажных силовиков. Но кто защитит предпринимателей от нечистых на руку журналистов, выполняющих откровенный заказ? Именно эту проблему и затрагивает ФАН в преддверии судебных слушаний по делу "Свободного сокола".

Пока Лисин укрывался от COVID-19 в замке в Шотландии, его подручные пытались добиться пополнения коллекции олигарха заводом. Это означает, что в ближайшее время в Сети вновь появятся заказные материалы о "бедном" миллиардере, планы которого пытаются разрушить "злые" заводские рабочие.