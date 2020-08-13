Пушилин: Трусость Зеленского усложняет переговоры с Донбассом

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, вести с Киевом переговоры по Донбассу в минском формате стало сложнее, чем было при президентстве Петра Порошенко. Об этом в интервью телеканалу «Крым 24» рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам донецкого политика, в какой-то момент украинцы поверили тому, что Зеленский может привести Украину к миру, но вскоре они поняли, как обманулись в своих ожиданиях.

«Если при Порошенко все было очевидно, все было понятно, то сейчас к тем негативным факторам, которые были, прибавилась еще определенная трусость Зеленского перед радикально настроенным меньшинством. То есть он пытается всячески с ними заигрывать и всячески угождать», — отметил Пушилин.

При этом он уточнил, что те, кто давит на Зеленского, даже не являются его электоратом – они за него не голосовали на прошлых выборах и никогда не проголосуют, но он все же пытается заигрывать с ними, что, кончено же, является не только большой ошибкой действующего президента, но и обманом тех избирателей, которые голосовали за него и за обещанный им мир.

Также глава ДНР скептически отозвался о том, как украинская сторона выполняет условия объявленного перемирия:

«К сожалению, трудно вспомнить день, чтобы у нас не стреляли. Несмотря на все договоренности о перемирии, несмотря на все громогласные заявления о желании мира со стороны Украины, увы, это просто слова. И если не применяется тяжелое вооружение, то применяется стрелковое», — рассказал Пушилин.

Вернуться в прошлое, по его словам, невозможно, и той Украины, какая была, уже не существует. Сейчас Донбассу приходится сосуществовать с оставшейся частью Украины, и то, как это будет происходить, как раз обсуждается в Минске – на единственной оставшейся к настоящему времени переговорной площадке.

«Как получится и как будет развиваться дальше ситуация, покажет время. Пока мы настроены в отношении Украины крайне скептически, — добавил глава ДНР. — Для нас вектор на протяжении всех шести лет остается неизменным, он направлен в сторону России».

На практике, это выражается в таких направлениях, как получение жителями республики российских паспортов, получение местными вузами аккредитации, и в других интеграционных процессах в образовательном и научном плане, добавил Пушилин.