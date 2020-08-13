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В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

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9:35   13 Августа 2020
Экономика

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Новая мера материальной поддержки не только поможет россиянам с небольшим доходом, но и повысит потребительскую активность в интересах национальной экономики. О плюсах выплаты рассказал экономист Михаил Делягин.

Дополнительные средства могут быть выделены гражданам, которые имеют менее 30 тыс. рублей на своих банковских счетах. В рамках господдержки предлагается перечислить россиянам выплату в размере двух прожиточных минимумов. Оформление помощи должно быть произведено в заявительном порядке, пишет PRIMPRESS.

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Это поможет ускорить восстановление национального финансового сектора после пандемии коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#россия #пособия #социальная политика #поддержка населения

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