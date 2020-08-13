Иркутский авиационный завод получит контракт на 100 млрд рублей

Министерство обороны России заключит контракт с Иркутским авиационным заводом на поставку 46 самолетов Су-30СМ и Як-130. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в Иркутск.

По предварительным данным, контракт будет подписан до конца 2020 года, а его сумма составит 100 миллиардов рублей, пишет ФедералПресс.

Иркутский авиазавод предлагает для Военно-воздушных сил России серийное производство двух учебно-боевых самолетов - Су-30СМ и Як-130. Кроме того, ИАЗ продолжит работы по текущему ремонту боевых машин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что авиазавод перейдет на производство исключительно гражданских МС-21, а также сократит штат. Однако, в Объединенной авиастроительной корпорации "Иркут" эти слухи не подтвердили.