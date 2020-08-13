Дальний Восток встретил Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел на Дальний Восток по рабочим целям. Правительственный самолет приземлился в аэропорту Анадыря в 13:00 по местному времени (04:00 мск).

Премьер-министр посетит различные производственные и социальные объекты, а также пообщается с главами регионов. В частности, глава Правительства РФ побывает на Камчатке, в Чукотке, Магаданской и Амурской области. Вместе с Мишустиным на Чукотку прилетели вице-премьер Юрий Борисов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов и другие политики.