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Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

 Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток

Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток
В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

 Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

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9:19   13 Августа 2020
Политика

Дальний Восток встретил Михаила Мишустина

Дальний Восток встретил Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел на Дальний Восток по рабочим целям. Правительственный самолет приземлился в аэропорту Анадыря в 13:00 по местному времени (04:00 мск).

Премьер-министр посетит различные производственные и социальные объекты, а также пообщается с главами регионов. В частности, глава Правительства РФ побывает на Камчатке, в Чукотке, Магаданской и Амурской области. Вместе с Мишустиным на Чукотку прилетели вице-премьер Юрий Борисов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов и другие политики.

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Автор: Руслан Неглинный
#дальний восток #мишустин

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