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9:13   13 Августа 2020
Политика

Стрелков спрогнозировал наступление ВСУ в Донбассе

Стрелков спрогнозировал наступление ВСУ в Донбассе

Украинские военнослужащие готовятся к наступлению в Донбассе. Об этом проинформировал экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

По словам представителя республики, киевские силовики начали укреплять позиции на границе разграничения в Донбассе. ВСУ специально взяли небольшой перерыв, чтобы приготовиться к атаке. Поэтому сейчас провокаций с их стороны не наблюдается.

"Исходя из военной теории, лучшая оборона — наступление", — подчеркнул Стрелков.

Бывший министр обороны добавил, что позиция украинских военных демонстрирует то, что действующее перемирие для них является временным явлением, пишет URA.RU.

Телеканал "360" сообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о прекращении огня в Донбассе.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #всу

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