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8:43   13 Августа 2020
Армия

Американцы несколько дней безрезультатно ищут российскую подводную лодку

Американцы несколько дней безрезультатно ищут российскую подводную лодку

Во время учений США с союзниками НАТО в Средиземном море российская подводная лодка специально появилась на радарах потенциального противника, а затем исчезла на глубине. Американские военные несколько дней пытаются обнаружить АПЛ.

Во время того, как американский авианосец проводил маневры, перед ним появилась российская АПЛ "Кило". После намеренного обнаружения подводная лодка резко нырнула на дно под боевую группу авианосцев, передает "ПолитРоссия".

Моряки решили ответить на эту "провокацию" Кремля. Военные НАТО попытались отследить местоположение "Кило". Для поиска были подключены несколько вертолетов, эсминцев и крейсеров, включая противолодочные самолеты P-8A Poseidon, которые были переброшены с военной базы в Италии. Солдаты США и по сей день не могут обнаружить пропавшую российскую подводную лодку.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #нато #апл #подводная лодка

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