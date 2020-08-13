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Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

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Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток
Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

 ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений
Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

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8:42   13 Августа 2020
Политика

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич призвал Североатлантический альянс не вмешиваться во внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Десятого августа генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом выборов в Белоруссии, в том числе "насилием против демонстрантов".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. В шесть раз подряд, с результатом более 80% победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Задержаны несколько тысяч человек. Пострадавшие есть как со стороны силовиков, так и со стороны участников акций

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Автор: Руслан Неглинный
#польша #нато #белоруссия

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