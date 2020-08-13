Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич призвал Североатлантический альянс не вмешиваться во внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Десятого августа генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом выборов в Белоруссии, в том числе "насилием против демонстрантов".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. В шесть раз подряд, с результатом более 80% победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Задержаны несколько тысяч человек. Пострадавшие есть как со стороны силовиков, так и со стороны участников акций