Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Осмотр окружной больницы на Чукотке провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он проведал пациентов, а также пожелал им здоровья.

Перед входом в больницу чиновнику измерили температуру. Сам Мишустин пришел в черной маске, в которой он прошелся по медучреждению. В нем он посмотрел кабинет магнитно-резонансной терапии, компьютерной томографии, рентгенографии и цифровой флюорографии.

"Ничем не отличается от лучших московских примеров", — сказал он у кабинета МРТ.

Пока Мишустин ходил по коридорам окружной больницы, ее посетители, сидящие в очередях, приветствовали его и желали здоровья главе Кабмина РФ. В ответ на это чиновник пожелал им всем хорошего самочувствия и отсутствия коронавируса, сообщает ТАСС.