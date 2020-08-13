Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

 Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток

Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток
Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

 ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений
Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

 США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами

США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами
Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

 Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток

Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток
Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

 ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений
Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

 США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами

США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами
8:25   13 Августа 2020
Общество

Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Мишустин осмотрел Чукотскую окружную больницу

Осмотр окружной больницы на Чукотке провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он проведал пациентов, а также пожелал им здоровья.

Перед входом в больницу чиновнику измерили температуру. Сам Мишустин пришел в черной маске, в которой он прошелся по медучреждению. В нем он посмотрел кабинет магнитно-резонансной терапии, компьютерной томографии, рентгенографии и цифровой флюорографии.

"Ничем не отличается от лучших московских примеров", — сказал он у кабинета МРТ.

Пока Мишустин ходил по коридорам окружной больницы, ее посетители, сидящие в очередях, приветствовали его и желали здоровья главе Кабмина РФ. В ответ на это чиновник пожелал им всем хорошего самочувствия и отсутствия коронавируса, сообщает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#проверка #медицина #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...