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 США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами

США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами
8:05   13 Августа 2020
Политика

США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами

США жестко ответят России в случае подтверждения "сговора" с талибами

России придется заплатить "огромную цену", если подтвердится факт "сговора" с талибами по убийству американских солдат в Афганистане. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Речь идет о том, что Россия якобы предлагала боевикам деньги за убийство американцев. Эти сообщения так и не подтвердились. По словам Помпео, он уже обсудил эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Мы не будем это терпеть", — заявил Помпео.

Информация о "сговоре" впервые появилась в газете The New York Times. В бездоказательной статье говорилось, что Россия якобы вступила в сговор с запрещенной на территории РФ организацией "Талибан" и предлагала вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане.

В России публикацию журналистов назвали фейком. Эксперты сходятся во мнении, что лживая информация была запущена в рамках внутриполитической борьбы в США перед выборами президента.

На публикацию отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он назвал статью "заказухой". Пентагон также не имеет подобной информации. Представители запрещенной в РФ организации "Талибан" также опровергли "сговор" с Россией.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #афганистан #фейк #майк помпео

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