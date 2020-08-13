Мишустин прибыл с недельным визитом на Дальний Восток

Российский премьер-министр Михаил Мишустин начал недельную рабочую поездку на Дальний Восток с посещения Чукотки. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Правительства РФ прибыл в Анадырь 13 августа. Он посетил в городе несколько производственных и социальных объектов, а также пообщался с их работниками. Позже он встретится с губернатором региона Романом Копиным, с которым проведет совещание.

Поездка премьера по Дальнему Востоку продлится до вторника, отмечает ТАСС. Он посетит Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.