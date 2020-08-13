Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

 Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых
Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

 ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений
Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

 МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах
Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

 Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых
Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

 ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений
Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

 МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах
7:20   13 Августа 2020
Общество

Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить жителям Чукотки приемлемые тарифы на электричество. Об этом сообщает ТАСС.

Данное поручение сделал Мишустин во время поездки в Анадырь. Он заслушал доклад о работе плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке.

Премьер отметил, что сейчас существует "очень много вопросов" с энергообеспечением Чукотки и Дальнего Востока в целом. По его словам, важным моментом является решение вопроса о том, чтобы использовать плавучую АЭС для обеспечения региона.

Также он обратил внимание на слова потребителей о высоких тарифах, отмечает ТАСС. Мишустин потребовал, чтобы представители Росатома прояснили ситуацию с тарифами.

Мишустин поручил министру энергетики Александру Новаку по возвращении в Москву представить доклад о мерах, которые обеспечат приемлемые для потребителей уровни тарифов на электроэнергию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#тарифы #чукотка #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...