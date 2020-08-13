Мишустин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию на Чукотке

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить жителям Чукотки приемлемые тарифы на электричество. Об этом сообщает ТАСС.

Данное поручение сделал Мишустин во время поездки в Анадырь. Он заслушал доклад о работе плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке.

Премьер отметил, что сейчас существует "очень много вопросов" с энергообеспечением Чукотки и Дальнего Востока в целом. По его словам, важным моментом является решение вопроса о том, чтобы использовать плавучую АЭС для обеспечения региона.

Также он обратил внимание на слова потребителей о высоких тарифах, отмечает ТАСС. Мишустин потребовал, чтобы представители Росатома прояснили ситуацию с тарифами.

Мишустин поручил министру энергетики Александру Новаку по возвращении в Москву представить доклад о мерах, которые обеспечат приемлемые для потребителей уровни тарифов на электроэнергию.