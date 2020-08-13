Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Производство вакцины от коронавируса уже запущено, а медики смогут одними из первых ее получить. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы.

Мишустин отметил, что вакцина от коронавирусной инфекции поможет уменьшить риск заболеваемости среди медиков. Об этом пишет ТАСС.

"В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем", — заявил он.

Глава правительства рассказал, что власти сделали многое для поддержки врачей, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Он отметил, что введены дополнительные выплаты, которые продлены до сентября, но по возможности будут выплачиваться и далее.