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 Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых
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6:45   13 Августа 2020
Общество

Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Мишустин пообещал, что врачи получат вакцину от коронавируса одними из первых

Производство вакцины от коронавируса уже запущено, а медики смогут одними из первых ее получить. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы. 

Мишустин отметил, что вакцина от коронавирусной инфекции поможет уменьшить риск заболеваемости среди медиков. Об этом пишет ТАСС.

"В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем", — заявил он.

Глава правительства рассказал, что власти сделали многое для поддержки врачей, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Он отметил, что введены дополнительные выплаты, которые продлены до сентября, но по возможности будут выплачиваться и далее.

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Автор: Руслан Неглинный
#мишустин #пандемия #коронавирус

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