Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Чистый государственный долг России стал демонстрировать положительный рост на фоне пандемии коронавируса, Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ РФ и Минфина РФ.

Долг федерального правительства на начало текущего месяца составил 14,77 триллиона рублей. Ликвидные резервы составили 13,22 триллиона рублей.

Пресс-службе министерства финансов сообщила РБК, что главным фактором снижения депозитов стала покупка государством контрольного пакета акций "Сбербанка" у ЦБ РФ за 2,14 триллиона рублей.

Согласно данным на сентябрь 2019 года, чистый госдолг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций в 2014 году.