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Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

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5:54   13 Августа 2020
Экономика

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Госдолг РФ возрос на фоне пандемии коронавируса

Чистый государственный долг России стал демонстрировать положительный рост на фоне пандемии коронавируса, Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ РФ и Минфина РФ.

Долг федерального правительства на начало текущего месяца составил 14,77 триллиона рублей. Ликвидные резервы составили 13,22 триллиона рублей.

Пресс-службе министерства финансов сообщила РБК, что главным фактором снижения депозитов стала покупка государством контрольного пакета акций "Сбербанка" у ЦБ РФ за 2,14 триллиона рублей.

Согласно данным на сентябрь 2019 года, чистый госдолг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций в 2014 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#цб рф #госдолг #минфин рф #коронавирус

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