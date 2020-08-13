ПФР назвал простой метод увеличения размера пенсии
Пенсионный фонд РФ порекомендовал гражданам актуализировать данные своего индивидуального лицевого счета. Об этом сообщает отделение ПФР по ЕАО.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) формируются на основе сведений, собранных с помощью индивидуального лицевого счета. Повлиять на ИПК могут такие периоды жизни, как служба в армии, уход за детьми, инвалидами и гражданами старше 80 лет. О них можно сообщить самостоятельно, обратившись в ПФР с документами.
ПФР советует не откладывать актуализацию индивидуального лицевого счета. Если не сделать этого своевременно, в будущем можно столкнуться с проблемами при восстановлении документов и подтверждении уже заработанных пенсионных прав.