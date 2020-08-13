Двух изготовителей "коктейлей Молотова" задержали в Минске

Правоохранители в Белоруссии задержали двух мужчин, занимавшихся изготовлением "коктейлей Молотова". Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Сотрудники ОМОН в среду задержали в Минске двух мужчин на улице Якубовского, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. У молодых людей при себе была обнаружена канистра с бензином и бутылка растительного масла.

"Задержанные рассказали, что на одном из Telegram-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях", —сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Необходимые компоненты для изготовления "коктейля" задержанные приобрели на ближайшей станции АЗС. Двое мужчин доставлены во Фрунзенское РУВД столицы Белоруссии.