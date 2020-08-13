Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ПФР назвал простой метод увеличения размера пенсии

ПФР назвал простой метод увеличения размера пенсии

 Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США

Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США
ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

 Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе
Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

 МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах
ПФР назвал простой метод увеличения размера пенсии

ПФР назвал простой метод увеличения размера пенсии

 Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США

Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США
ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

 Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе
Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

 МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах
5:03   13 Августа 2020
Происшествия

Двух изготовителей "коктейлей Молотова" задержали в Минске

Двух изготовителей "коктейлей Молотова" задержали в Минске

Правоохранители в Белоруссии задержали двух мужчин, занимавшихся изготовлением "коктейлей Молотова". Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Сотрудники ОМОН в среду задержали в Минске двух мужчин на улице Якубовского, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. У молодых людей при себе была обнаружена канистра с бензином и бутылка растительного масла.

"Задержанные рассказали, что на одном из Telegram-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях", —сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Необходимые компоненты для изготовления "коктейля" задержанные приобрели на ближайшей станции АЗС. Двое мужчин доставлены во Фрунзенское РУВД столицы Белоруссии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#минск #белоруссия #мвд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...