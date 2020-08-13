Власти США рассмотрят возможность введения санкций против Белоруссии

США могут ввести санкции против Белоруссии, а также приостановить поставки нефти в страну из-за подавления протестов в республике. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Госдеп рассмотрит каждый из вопросов о введении санкций для Белоруссии. По словам Помпео, нужно понять, что сделать, чтобы граждане могли добиться хороших результатов, передает Федеральное агентство новостей.

США будут сотрудничать в этом вопросе с Европой. Западные страны выступают с резкой критикой действий белорусских властей по подавлению протестов в государстве.

Протесты начались после завершения выборов президента Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — более 10%. Несогласные с результатами вышли на улицы. Протесты продолжаются несколько дней, силовики жестко обходятся с митингующими.