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4:20   13 Августа 2020
Общество

Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США

Трамп назвал демократов огромной проблемой для выборов в США

Глава США Дональд Трамп предупредил о грядущем на выборах в ноябре "величайшем вмешательстве" со стороны демократов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, самые большие проблемы могут предоставить демократы. Он отметил, что в величайшем мошенничестве в истории именно они будут выступать главными виновниками, а не Китай, Россия или Иран.

Дональд Трамп в июне заявлял, что президентские выборы могут стать "самыми сфальсифицированными" в истории Соединенных Штатов. По словам американского лидера, проведения голосования по почте на фоне пандемии коронавируса станет попыткой демократов "украсть" выборы.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #выборы #трамп

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