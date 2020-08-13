ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

Родственники умершего пенсионера могут унаследовать его пенсионные накопления при соблюдении определенных условий. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Дети, супруг и родители входят в первую очередь наследников, которые могут получить пенсионные накопления после смерти родственника. Наследники второй очереди — это братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Пенсионными накоплениями в России обладают граждане, которые являются участниками государственной программы софинансирования пенсий. При этом с 2014 года все страховые взносы направляются только на формирование страховой пенсии.