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4:12   13 Августа 2020
Экономика

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

Родственники умершего пенсионера могут унаследовать его пенсионные накопления при соблюдении определенных условий. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Дети, супруг и родители входят в первую очередь наследников, которые могут получить пенсионные накопления после смерти родственника. Наследники второй очереди — это братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Пенсионными накоплениями в России обладают граждане, которые являются участниками государственной программы софинансирования пенсий. При этом с 2014 года все страховые взносы направляются только на формирование страховой пенсии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#накопления #пфр #наследование

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