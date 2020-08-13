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3:45   13 Августа 2020
Экономика

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Российские семьи продолжают рассчитывать на помощь со стороны государства в сборе детей в школу. Для этого необходима еще одна августовская выплата в 10 тысяч рублей. Они даже создали петицию на сайте Change.org.

Президент России Владимир Путин постановил назначить две единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет в июне и июле этого года. Общественность просит продлить данную финансовую поддержку еще на август, сообщает "PRIMPRESS".

На портале по сбору подписей была создана соответствующая петиция. Она набрала более 251 тыс. подписей. Планы по реализации еще одних детских выплат не подтверждены, но и не опровергнуты.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #пенсионный фонд #единовременная выплата

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