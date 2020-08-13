МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG примет решение о возобновлении строительства газопровода в водах Дании, исходя из своих технических возможностей. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Газопровод "Северный поток — 2" призван удовлетворить растущие потребности европейских потребителей в поставках российского природного газа. Решение вопроса о возобновлении реализации проекта в датских водах должна принять компания-оператор.

"...Оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", — заявил Беляев.

Директор Второго европейского департамента МИД России рассказал об этом в интервью РИА Новости.