Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

 Академик РАН не сомневается в эффективности российской вакцины от COVID-19

Академик РАН не сомневается в эффективности российской вакцины от COVID-19
ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

 Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе
МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

 Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма
Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

 Академик РАН не сомневается в эффективности российской вакцины от COVID-19

Академик РАН не сомневается в эффективности российской вакцины от COVID-19
ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

ПФР разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

 Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе

Россияне просят ПФР поскорее выдать по 10 тысяч рублей на детей в августе
МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

 Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма
3:07   13 Августа 2020
Политика

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

МИД РФ назвал условие реализации "Северного потока — 2" в датских водах

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG примет решение о возобновлении строительства газопровода в водах Дании, исходя из своих технических возможностей. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Газопровод "Северный поток — 2" призван удовлетворить растущие потребности европейских потребителей в поставках российского природного газа. Решение вопроса о возобновлении реализации проекта в датских водах должна принять компания-оператор.

"...Оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", — заявил Беляев.

Директор Второго европейского департамента МИД России рассказал об этом в интервью РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#мид #газопровод #беляев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...