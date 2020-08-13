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2:21   13 Августа 2020
Общество

Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

Шестеро человек попытались прорваться в посольство Йемена в Москве

Конфликт между сотрудниками посольства Йемена в Москве и йеменскими военными связан с тем, что военнослужащие не могут вернуться из-за ограничений на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник ТАСС сообщил, что между сотрудниками дипломатического представительства и служащими ВС страны произошел конфликт в связи с отказом властей Йемена вернуть последних на родину из-за пандемии COVID-19. Возле посольства собрались два десятка человек, шестеро из которых затем были задержаны и доставлены в полицию.

"Произошел внутренний конфликт между сотрудниками посольства Йемена и Вооруженных сил страны в связи с отказом йеменских властей вернуть на родину военнослужащих из-за пандемии", — заявил источник.

Источник заявляет, что в отношении шести задержанных будут составлены протоколы об административном правонарушении. После этого они будут отпущены. Военнослужащие проходили курсы в военной академии в РФ.

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Автор: Илья Романович
#москва #посольство #йемен #коронавирус

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