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Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

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1:57   13 Августа 2020
Политика

Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Власти Украины создали "концепцию правосудия переходного времени", где предлагается план действий после "возвращения" Донбасса и Крыма. Документ уже на рассмотрении у украинского лидера Владимира Зеленского.

Концепцию начали подготавливать в августе прошлого года, когда Зеленский поручил специальной группе создать документ для урегулирования разрешения конфликта в Донбассе и вокруг Крыма в юридическом плане, сообщает "Коммерсантъ".

Окончательный вариант концепции пока не опубликован, но известно о нескольких моментах. В частности, людям, которые находились во властных структурах самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Крыма, будет запрещено занимать любые госдолжности.

Уголовное наказание будет ждать тех, кто участвовал в военных действиях в Донбассе, а также для чиновников Крыма. Также в документе прописана компенсация за утраченное в ходе боевых действий имущество.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #крым #владимир зеленский

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