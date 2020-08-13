Зеленскому представили "концепцию правосудия" в отношении Донбасса и Крыма

Власти Украины создали "концепцию правосудия переходного времени", где предлагается план действий после "возвращения" Донбасса и Крыма. Документ уже на рассмотрении у украинского лидера Владимира Зеленского.

Концепцию начали подготавливать в августе прошлого года, когда Зеленский поручил специальной группе создать документ для урегулирования разрешения конфликта в Донбассе и вокруг Крыма в юридическом плане, сообщает "Коммерсантъ".

Окончательный вариант концепции пока не опубликован, но известно о нескольких моментах. В частности, людям, которые находились во властных структурах самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Крыма, будет запрещено занимать любые госдолжности.

Уголовное наказание будет ждать тех, кто участвовал в военных действиях в Донбассе, а также для чиновников Крыма. Также в документе прописана компенсация за утраченное в ходе боевых действий имущество.