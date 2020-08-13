Аналитики призвали США отказаться от поддержки курса Украины в НАТО

США следует отказаться от поддержки курса Киева на пути в НАТО, так как вступление Украины в Альянс невозможно по ряду причин. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Defence Priorities.

Исключение вопроса о членстве в военном блоке из украинской повестки позволит Киеву сконцентрировать усилия на других, не менее важных внешнеполитических приоритетах. Аналитики считают, что властям Украины нужно заняться внутренними проблемами, укрепить нейтралитет и снизить напряженность в отношениях с Россией.

Киевскому руководству следует найти баланс между Востоком и Западом в лице Москвы и Европы. Однозначный выбор может подорвать внутреннюю стабильность, отмечается в докладе.