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 Действия Украины в СНГ разоблачают курс Киева на разрыв с РФ

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 Аналитики призвали США отказаться от поддержки курса Украины в НАТО

Аналитики призвали США отказаться от поддержки курса Украины в НАТО
1:19   13 Августа 2020
Политика

Аналитики призвали США отказаться от поддержки курса Украины в НАТО

Аналитики призвали США отказаться от поддержки курса Украины в НАТО

США следует отказаться от поддержки курса Киева на пути в НАТО, так как вступление Украины в Альянс невозможно по ряду причин. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Defence Priorities.

Исключение вопроса о членстве в военном блоке из украинской повестки позволит Киеву сконцентрировать усилия на других, не менее важных внешнеполитических приоритетах. Аналитики считают, что властям Украины нужно заняться внутренними проблемами, укрепить нейтралитет и снизить напряженность в отношениях с Россией.

Киевскому руководству следует найти баланс между Востоком и Западом в лице Москвы и Европы. Однозначный выбор может подорвать внутреннюю стабильность, отмечается в докладе.

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Автор: Илья Романович
#сша #украина #нато

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