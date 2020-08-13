Академик РАН не сомневается в эффективности российской вакцины от COVID-19

Новость о регистрации в РФ вакцины от коронавируса активно обсуждалась по всему миру. Были и критические отзывы, связанные с ускоренными сроками создания. Объяснимыми страхами общества пользуются и некоторые структуры, пишет ФАН.

В частности, глава организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева утверждала, что первая в мире вакцина от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи будто бы не прошла через клинические испытания. Оперирует она сводным докладом ВОЗ, который, впрочем, носит обзорный характер и не гарантирует полноту данных. Там указана лишь примерная дата окончаний испытаний, о чем Васильева предпочла умолчать.

Между тем начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев сообщил, что вторая фраза испытания вакцины уже осталась позади. А третий этап пройдет после регистрации, подчеркнул руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с ФАН.

"На первом этапе изучается безвредность, на втором — иммунный ответ, на третьем, пострегистрационном, эффективность. Без регистрации третий этап провести нельзя", — сказал он.

Ученый объяснил ускоренное создание вакцины требованием времени. Академик напомнил, что при ее разработке применялись самые современные технологии, и у сотрудников института богатый опыт в сфере создания вакцин. В эффективности российского продукта у Ершова сомнений нет.

Что касается Васильевой, то ее выступления против вакцины можно объяснить не столько заботой о здоровье граждан, сколько постоянным стремлением раскритиковать российские реалии, в том числе с помощью фейков. Обращает на себя внимание и факт ее сотрудничества с одиозным блогером Алексеем Навальным, который тоже любит предпринимать безосновательные нападки на власть.