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0:21   13 Августа 2020
Политика

ЕС заявил, что не признает санкции США против "Северного потока — 2"

ЕС заявил, что не признает санкции США против "Северного потока — 2"

Санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2", нарушают международное право. Об этом заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон немецкому изданию Handelsblatt.

Симсон отметила, что Евросоюз не намерен принимать ограничительные меры третьих стран против компаний из Европы, если они соблюдают законы ЕС. Она отметила, что Европа самостоятельно определяет энергетическую политику. Об этом пишет РИА Новости.

Представительница ЕС рассказала, что введенные санкции США являются сомнительными. Она отметила, что деятельность компаний, соответствующая закону ЕС и международному праву, считается законной. "Северный поток — 2" планируют протянуть от берегов России через Балтийское море до Германии.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #"Северный поток — 2"

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