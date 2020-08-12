Дипломаты России и Саудовской Аравии призвали возобновить диалог по Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фархан Аль Саудом обсудили ситуацию в Ливии и отметили важность прекращения огня. Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

Дипломаты обозначили проблемы, требующие первоочередного решения в стране. Они пришли к выводу, что необходимо скорейшее установление режима прекращения огня и создание нового формата обсуждения ситуации в Ливии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

"В ходе обмена мнениями по ливийской проблематике констатирована необходимость скорейшего установления устойчивого режима прекращения боевых действий и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога в рамках механизмов, созданных решениями Берлинской мирной конференции и одобренных в резолюции 2510 СБ ООН", — сообщило внешнеполитическое ведомство.

Политики обсудили ситуацию в Ливане и произошедшую в порту Бейрута трагедию. Дипломаты двух стран выразили намерение оказать всевозможную помощь жителям Бейрута в восстановлении города.

По официальным данным, в результате катастрофы погибли 158 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Ливанский премьер назвал случившееся следствием бесхозяйственности и процветающей в стране коррупции.