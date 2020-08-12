Вице-премьер Трутнев подхватил коронавирус

Первый тест на коронавирусную инфекцию у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева показал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Вице-премьер будет делать повторный тест. В случае его положительного результата, Трутнев продолжит работу в удаленном формате. Об этом пишет РИА Новости.

Трутнев придерживается самоизоляции, чтобы не заразить коллег и сотрудников правительства инфекцией.

Всего в России выявлено около 902 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 710 тысяч человек полностью выздоровели. Около 15 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.