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23:17   12 Августа 2020
Общество

Вице-премьер Трутнев подхватил коронавирус

Вице-премьер Трутнев подхватил коронавирус

Первый тест на коронавирусную инфекцию у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева показал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Вице-премьер будет делать повторный тест. В случае его положительного результата, Трутнев продолжит работу в удаленном формате. Об этом пишет РИА Новости.

Трутнев придерживается самоизоляции, чтобы не заразить коллег и сотрудников правительства инфекцией.

Всего в России выявлено около 902 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 710 тысяч человек полностью выздоровели. Около 15 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.

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Автор: Борис Нестеров
#трутнев #пандемия #коронавирус

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