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22:48   12 Августа 2020
Происшествия

ОМОН в Минске открыл огонь по "координаторам" протестующих на балконах

ОМОН в Минске открыл огонь по "координаторам" протестующих на балконах

Сотрудники ОМОН в Минске открыли огонь по людям, которые кричали с балконов, давая советы протестующим, пытавшимся скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие, собравшиеся возле станции метро "Грушевка", начали убегать, когда из автозака на проспекте Дзержинского принялись выходить сотрудники ОМОН. Люди на балконах высоток неподалеку начали кричать протестующим и давать советы, куда спрятаться.

Омоновцы после этого несколько раз выстрелили по "координаторам" с балконов из помповых ружей, передает РИА Новости. Информации о пострадавших не приводится.

Несанкционированные акции протеста стали организовываться в Минске после оглашения результатов президентских выборов в Белоруссии. Согласно окончательному подсчету голосов, победу одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко.

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Автор: Яна Либерман
#балкон #минск #омон

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