Движение по трассе «Таврида» до Севастополя откроется в сентябре

Уже в сентябре текущего года по всей протяженности новой крымской трассы «Таврида» будет открыто рабочее движение.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал представитель Росавтодора, отметив, что выражение «рабочее движение» означает, что движение автомобилей по трассе будет открыто, но на отдельных участках строящейся дороги еще будут локально вестись работы по ее благоустройству. В настоящее время автомобильное движение на некоторых участках трассы возможно лишь по двум полосам из четырех, а также пока закрыты некоторые развязки.

«Движение по всем четырем полосам дороги будет открыто в сентябре. Сейчас выполнено 95% строительства», — добавил представитель ведомства.

При этом в материалах Росавтодора говорится, в рамках рабочего движения будет вестись приемка трассы «Таврида», так как, согласно контракту, генеральный подрядчик строительства – петербургская компания АО «ВАД» – должен сдать объект к 30 декабря 2020 года.

Как рассказал журналистам начальник крымской службы автодорог Александр Нефедов, до того, как полуостров Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации, все автодороги там были сориентированы по направлению север – юг. Однако, после того, как был построен и введен в эксплуатацию Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появилась необходимость в мощной транспортной артерии, проходящей по направлению восток– запад.